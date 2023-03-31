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ساهمت إلى جانب المانحين بمبلغ 268 مليون دولار

السعودية من أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
السعودية من أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا
المواطن - واس

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وجه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” الشكر للمانحين الذين ساهموا بمبلغ 268 مليون دولار أمريكي استجابةً لنداء التمويل الإنساني البالغ مليار دولار في تركيا عقب الزلزال.

أكبر المانحين

وأكد المتحدث ينس ليركه أنه تم تمويل النداء بنسبة 27%، وأن أكبر المانحين كانوا المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، والمفوضية الأوربية، وصندوق الأمم المتحدة للطوارئ، حاثاً الدول على تقديم الدعم والمساهمة في تمويل النداء.

تضرر 9 ملايين

وأوضح أنه المساعدات تأتي دعماً للاستجابة التي تقودها حكومة تركيا، مبيناً أن تسعة ملايين شخص تضرروا بشكل مباشر من الزلزال الذي وقع قبل شهرين، فيما نزح ثلاثة ملايين شخص.

المساعدات الغذائية

وقال: “إن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وصلت بالمساعدات غير الغذائية إلى أكثر من 4,1 مليون شخص، وبالمساعدات الغذائية الطارئة إلى 3 ملايين شخص، فيما تلقى أكثر من 700 ألف شخص الدعم لتحسين أماكن معيشتهم، بما يشمل الخيام ووحدات الإسكان الخاصة بالإغاثة وأدوات إصلاح الخيام، كما حصل 1,6 مليون شخص على مساعدات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، وتم تسليم نحو مليون لتر من مياه الشرب”.

دعم جرعات كورونا

وأشار إلى أنه تم دعم وزارة الصحة في تركيا ب 4,6 مليون جرعة لقاح، و16 عيادة صحية متنقلة، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية للصحة الإنجابية وعلاج الصدمات والإصابات.

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