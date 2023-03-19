Icon

زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات Icon “المواطن” توثق ليلة طربية أصيلة لـ محمد عبده في الرياض Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حققت المرتبة الثانية عالميًا بحسب المؤشرات

السعودية نموذج يُحتذى به دوليًا في الأمن السيبراني

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
السعودية نموذج يُحتذى به دوليًا في الأمن السيبراني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ماجد المزيد، اليوم الأحد، أن المملكة تعد نموذجًا رائدًا يُحتذى به دوليًا في مجال الأمن السيبراني بحسب المؤشرات الدولية.

وأوضح المزيد خلال كلمته بملتقى الأمن السيبراني أن المملكة حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022، وذلك امتدادًا لما أكدته مؤشرات أخرى حيث صنفت الأمم المتحدة المملكة في المركز الثاني عالميًا في هذا القطاع الحيوي الواعد.

تكامل نوعي

وأشار المزيد إلى أن هذه المواقع الريادية التي تبوأتها المملكة دوليًا، لم تكن لتتحقق بدون التكامل النوعي بين كافة الجهات الوطنية من القطاعين العام والخاص، والعمل الجماعي المركز نحو تحقيق الرؤية الأسمى وهي فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق قادر على تحقيق النمو والازدهار.

ملتقى الأمن السيبراني

وفي وقت سابق من اليوم، انطلق الملتقى الوطني للأمن السيبراني بالمملكة، بمشاركة عدد من المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني من القطاعات الحكومية والخاصة، والأوساط الأكاديمية في المملكة.

وتتكون جلسات الملتقى الذي يقام تحت شعار “الأمن السيبراني.. دفاع وتمكين وتنمية” من 7 جلسات و1000 مختص في الشأن السيبراني و500 جهة وطنية.

ويناقش الملتقى أهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتعزيز الصمود السيبراني في المملكة، وقطاع الأمن السيبراني تحديات وحلول، وتعزيز وتنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة في القطاع السيبراني بالمملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم