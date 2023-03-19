السعودية نموذج يُحتذى به دوليًا في الأمن السيبراني

أكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ماجد المزيد، اليوم الأحد، أن المملكة تعد نموذجًا رائدًا يُحتذى به دوليًا في مجال الأمن السيبراني بحسب المؤشرات الدولية.

فيديو | محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ماجد المزيد: المملكة نموذج رائد عالمي في قطاع الأمن السيبراني بحسب المؤشرات الدولية#الإخبارية pic.twitter.com/FLsuRm7xaI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 19, 2023

وأوضح المزيد خلال كلمته بملتقى الأمن السيبراني أن المملكة حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022، وذلك امتدادًا لما أكدته مؤشرات أخرى حيث صنفت الأمم المتحدة المملكة في المركز الثاني عالميًا في هذا القطاع الحيوي الواعد.

تكامل نوعي

وأشار المزيد إلى أن هذه المواقع الريادية التي تبوأتها المملكة دوليًا، لم تكن لتتحقق بدون التكامل النوعي بين كافة الجهات الوطنية من القطاعين العام والخاص، والعمل الجماعي المركز نحو تحقيق الرؤية الأسمى وهي فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق قادر على تحقيق النمو والازدهار.

ملتقى الأمن السيبراني

وفي وقت سابق من اليوم، انطلق الملتقى الوطني للأمن السيبراني بالمملكة، بمشاركة عدد من المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني من القطاعات الحكومية والخاصة، والأوساط الأكاديمية في المملكة.

وتتكون جلسات الملتقى الذي يقام تحت شعار “الأمن السيبراني.. دفاع وتمكين وتنمية” من 7 جلسات و1000 مختص في الشأن السيبراني و500 جهة وطنية.

ويناقش الملتقى أهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتعزيز الصمود السيبراني في المملكة، وقطاع الأمن السيبراني تحديات وحلول، وتعزيز وتنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة في القطاع السيبراني بالمملكة.