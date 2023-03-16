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حذر من أن بلاده أكبر قوة نووية

السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان حرب

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان حرب
المواطن - فريق التحرير

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اعتبر أناتولي أنتونوف، السفير الروسي في واشنطن، أن أي هجوم متعمد على الطائرات الروسية في المجال الجوي المحايد هو إعلان حرب مفتوحة ضد أكبر قوة نووية.

مختلف جذرياً

وقال السفير الروسي بواشنطن، إن أي نزاع مسلح بين بلاده وأمريكا سيكون مختلفًا بشكل جذري عن الحرب بالوكالة التي تشن حالياً عن بُعد ضد موسكو عبر أوكرانيا، وفقًا لحساب السفارة الروسية في أمريكا عبر تويتر اليوم الخميس.

فيما اعتبر النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن حادثة المسيرة الأمريكية كانت عملية استفزاز متعمدة وخطيرة للغاية من قبل الولايات المتحدة.

انتهاك نظام حدود الطائرات

وقال السفير الروسي، في مقابلة مع الصحفية الأمريكية، كيم إيفرسن اليوم أيضًا: “المسيرة انتهكت حدود نظام الطائرات المؤقت، وواشنطن تدرك جيدًا وجود هذه الحدود، فهذا جزء من اتفاقيات تفادي الصدام التي يتم وضعها عادة بين القوى العظمى في مثل هذه الأوضاع”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم 14 مارس 2023، أن وسائل المراقبة والسيطرة بالقوات الجوية رصدت طائرة مسيرة أمريكية من طراز “إم كيو-9” بالقرب من شبه جزيرة القرم، انتهكت منطقة نظام الاستخدام المؤقت للمجال الجوي.

حادث المسيرة

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، حينها إلى أن المسيرة كانت تحلق دون أن تشغل أجهزة الإرسال والاستقبال، في انتهاك لحدود منطقة الاستخدام المؤقت، التي تم فرضها على خلفية “العملية العسكرية الخاصة” في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

في حين اتهمت الولايات المتحدة روسيا بإسقاطها، بعد أن حلقت طائرتان روسيتان نفاثتان وقامتا بمضايقة الدرون لعدة دقائق، قبل أن تسقط في البحر الأسود.

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