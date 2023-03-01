السلامة شعار الاحتفال بـ اليوم العالمي للدفاع المدني

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كشف العقيد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، تفاصيل الفعالية التي تنطلق اليوم للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق 1 مارس، حيث تحتفي فيه دول العالم بكافة الأعمال والإنجازات والتضحيات التي يقوم بها رجال الدفاع المدني.
#صباح_السعودية | الدفاع المدني يحتفي بيومه العالمي تحت شعار " #السلامة_هدف_ووقاية "🧯. #قناة_السعودية
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— قناة السعودية (@saudiatv) March 1, 2023
وأوضح الحمادي في تصريحات لبرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، أنه سيكون لأجهزة الدفاع المدني رسالة في هذا اليوم وهي تفعيل السلامة والوقاية والحماية.
وأشار إلى أن شعار “السلامة هدف ووقاية” الذي اتخذته المديرية العامة للدفاع المدني له دلالة هامة، فالسلامة جزء مهم جدًا وعملية تفعيلها وجعلها ثقافة بالمجتمع يساهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات ومنع الخطر أو تقليل من الآثار الناجمة عنه.
ولفت إلى أن المديرية العامة تقوم بجهود كبيرة ابتداءً من الأعمال الميدانية، الجولات التفتيشية، إجراءات السلامة والاشتراطات، وكافة منظومة العمل الوقائي، وأيضًا التوعية والذي يتم عبر وسائل الإعلام.
وأوضح أنه سيتم تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض وجميع مناطق المملكة، حيث تستمر هذه الفعاليات على مدار 3 أيام، حيث يحظى الدفاع المدني بدعم كبير جدًا، مع تنظيم معارض وورش عمل مهمة بشأن السلامة.