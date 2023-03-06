السلمان: الزواج القائم على قيم راقية يصبح اندماجاً سعيداً بين روحين شغوفتين

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أكد المستشار الأسري عبدالله السلمان، أهمية بناء الأسرة والحياة الزوجية على قيم الاندماج والتفاهم والتواؤم بين الطرفين.
وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنه عندما يؤسس الزواج على قيم ومباديء راقية، وعلى احترام متبادل وتفاهم وحوار إيجابي”.
وتابع عبدالله السلمان: يصبح اندماجاً موفقا وسعيداً بين روحين شغوفتين ببعضهما، متعاونين للاستمتاع بمباهج الحياة، ومواجهة الصعوبات والتحديات بكل حكمة وحنكة وصبر وتعاطف ومودة، مؤسسين لبيئة أسرية محفزة وممتعة.