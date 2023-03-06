السلمان: الزواج القائم على قيم راقية يصبح اندماجاً سعيداً بين روحين شغوفتين

أكد المستشار الأسري عبدالله السلمان، أهمية بناء الأسرة والحياة الزوجية على قيم الاندماج والتفاهم والتواؤم بين الطرفين.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنه عندما يؤسس الزواج على قيم ومباديء راقية، وعلى ‎احترام متبادل وتفاهم وحوار إيجابي”.

الزواج السعيد

وتابع عبدالله السلمان: يصبح اندماجاً موفقا وسعيداً بين روحين شغوفتين ببعضهما، متعاونين للاستمتاع بمباهج الحياة، ومواجهة الصعوبات والتحديات بكل حكمة وحنكة وصبر وتعاطف ومودة، مؤسسين لبيئة أسرية محفزة وممتعة.