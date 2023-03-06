السليمان: أسعار السيارات أصبحت أقرب لأسعار الشقق السكنية

تطرق الكاتب والإعلامي خالد السليمان لمشكلة ارتفاع أسعار السيارات، مؤكداً أن أسعار السيارة حاليا تقارب سعر شقة أو فلة.

وأضاف الكاتب في مقاله بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “تمديد خدمة سيارة!”: “وجدت أن أسعار السيارات بعد 17 عاماً أصبحت أقرب إلى أسعار الشقق السكنية والفلل الصغيرة، لم أفهم كيف يمكن أن أدفع مئات الآلاف في سيارة ستفقد نصف ثمنها خلال سنوات معدودة يتغير فيها تصميمها وتصبح من الأثر القديم!”.. وإلى نص المقال:

خيارات البحث عن سيارة

لدي علاقة أثيرة بسيارتي الرنج روفر ذات الدفع الرباعي الرياضية، جعلتني أتمسك بقيادتها منذ عام 2006، وعندما كنت أضطر لقيادة سيارة أخرى في أوقات صيانتها كنت أشعر بغربة شديدة خلف المقود، لكن للزمن حق والتغيير تفرضه شيخوخة لا تستثني السيارات!.

عندما بدأت البحث في خيارات بنفس مستوى السيارة المحالة للتقاعد، وجدت أن أسعار السيارات بعد 17 عاماً أصبحت أقرب إلى أسعار الشقق السكنية والفلل الصغيرة، لم أفهم كيف يمكن أن أدفع مئات الآلاف في سيارة ستفقد نصف ثمنها خلال سنوات معدودة يتغير فيها تصميمها وتصبح من الأثر القديم!.

سعر السيارة تقارب السيارة

وجدت تردداً شديداً وحيرة أشد، حتى مع توفر المال هل من الحكمة أن يدفع المرء مبالغ طائلة في سيارات قصيرة العمر تقارب أثمانها مساكن دائمة العمر، ثم وجدت أن حتى السيارات الأقل فخامة باتت باهظة الثمن ولا تستحق أسعارها قياساً بمواصفاتها!.

أحد الأصدقاء نصحني بشراء سيارة مستعملة نظيفة الاستخدام، سأوفر نصف مالي عند شرائها ونصف خسارتي عند بيعها، وصديق آخر نصحني بشرائها من إحدى الدول المجاورة حيث قيمة السيارات أرخص، حتى مع تحمل قيمة الجمارك والضريبة عند إدخالها، وصديق ثالث قال ساخراً لا تتشرط حتى لو أردت الشراء لن تجد السيارة متوفرة لدى الوكالات وستجد نفسك تدفع أكثر لدى المعارض!.

ما الحل، صديق واقعي نصحني: أمسك عجوزك الأثيرة ما دامت عجلاتها تدور ومحركها يثور، وكان القرار: تمديد الخدمة!