Icon

وفد إكسبو 2030 يبدأ مناقشة وتقييم ملف الاستضافة بالرياض Icon إعلان دار أزياء عالمية يثير غضب الرئاسة الأوكرانية Icon السلمان: الزواج القائم على قيم راقية يصبح اندماجاً سعيداً بين روحين شغوفتين Icon الزامل للصناعة توقع عقداً مع ميرسك بـ 718 مليون ريال Icon مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 37 مئوية Icon أطعمة تساعدك على التخلص من الإمساك Icon تراجع أسعار النفط بعد توقعات بنمو الصين Icon جامعة الملك فهد للبترول تعلن موعد القبول لخريجي الثانوية Icon لحظة ذعر وسط ركاب طائرة دمرت الطيور محركها Icon الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 220 وظيفة في 7 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السيارة تفقد نصف ثمنها خلال سنوات معدودة

السليمان: أسعار السيارات أصبحت أقرب لأسعار الشقق السكنية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
السليمان: أسعار السيارات أصبحت أقرب لأسعار الشقق السكنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تطرق الكاتب والإعلامي خالد السليمان لمشكلة ارتفاع أسعار السيارات، مؤكداً أن أسعار السيارة حاليا تقارب سعر شقة أو فلة.

وأضاف الكاتب في مقاله بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “تمديد خدمة سيارة!”: “وجدت أن أسعار السيارات بعد 17 عاماً أصبحت أقرب إلى أسعار الشقق السكنية والفلل الصغيرة، لم أفهم كيف يمكن أن أدفع مئات الآلاف في سيارة ستفقد نصف ثمنها خلال سنوات معدودة يتغير فيها تصميمها وتصبح من الأثر القديم!”.. وإلى نص المقال:

خيارات البحث عن سيارة

لدي علاقة أثيرة بسيارتي الرنج روفر ذات الدفع الرباعي الرياضية، جعلتني أتمسك بقيادتها منذ عام 2006، وعندما كنت أضطر لقيادة سيارة أخرى في أوقات صيانتها كنت أشعر بغربة شديدة خلف المقود، لكن للزمن حق والتغيير تفرضه شيخوخة لا تستثني السيارات!.

عندما بدأت البحث في خيارات بنفس مستوى السيارة المحالة للتقاعد، وجدت أن أسعار السيارات بعد 17 عاماً أصبحت أقرب إلى أسعار الشقق السكنية والفلل الصغيرة، لم أفهم كيف يمكن أن أدفع مئات الآلاف في سيارة ستفقد نصف ثمنها خلال سنوات معدودة يتغير فيها تصميمها وتصبح من الأثر القديم!.

سعر السيارة تقارب السيارة

وجدت تردداً شديداً وحيرة أشد، حتى مع توفر المال هل من الحكمة أن يدفع المرء مبالغ طائلة في سيارات قصيرة العمر تقارب أثمانها مساكن دائمة العمر، ثم وجدت أن حتى السيارات الأقل فخامة باتت باهظة الثمن ولا تستحق أسعارها قياساً بمواصفاتها!.

أحد الأصدقاء نصحني بشراء سيارة مستعملة نظيفة الاستخدام، سأوفر نصف مالي عند شرائها ونصف خسارتي عند بيعها، وصديق آخر نصحني بشرائها من إحدى الدول المجاورة حيث قيمة السيارات أرخص، حتى مع تحمل قيمة الجمارك والضريبة عند إدخالها، وصديق ثالث قال ساخراً لا تتشرط حتى لو أردت الشراء لن تجد السيارة متوفرة لدى الوكالات وستجد نفسك تدفع أكثر لدى المعارض!.

ما الحل، صديق واقعي نصحني: أمسك عجوزك الأثيرة ما دامت عجلاتها تدور ومحركها يثور، وكان القرار: تمديد الخدمة!

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زيلينسكي يكشف إصابته بمرض خلال عام الحرب
العالم

زيلينسكي يكشف إصابته بمرض خلال عام الحرب

العالم
سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين بخدعة الجنازة
العالم

سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين...

العالم
فريق الإنقاذ السعودي يخرج أحد الضحايا من تحت الأنقاض في غازي عنتاب
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يخرج أحد الضحايا من...

السعودية اليوم
إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت
العالم

إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت

العالم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10573.05 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى...

السوق
تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة
السعودية اليوم

تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في مكة...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل
السوق

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86...

السوق
مرور جدة يضبط قائد مركبة صدم سيارة أخرى عمدًا
أخبار أمنية

مرور جدة يضبط قائد مركبة صدم سيارة...

أخبار أمنية