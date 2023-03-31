السليمان : البعض يحرص على تفطير الصائمين بالمساجد ويغفل عن الفقراء في البيوت

أكد الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، أن ثواب إفطار الصائم لا يخص فئة بعينها، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، فإن من أفطر صائم له مثل أجر الصائم، ولا ينقص من أجر الصائم شيئًا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، مشددًا على ضرورة البحث عن المحتاجين والفقراء في منازلهم.

#فتاوى | في الحديث: من فطر صائم فله مثل أجره، هل ذلك خاص بالفقراء أم يعم الأغنياء؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/4fg5ukdcU3 — قناة السعودية (@saudiatv) March 31, 2023

وقال السليمان خلال لقائه في برنامج فتاوى على قناة السعودية، إن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن من فطر صائمًا كان له مثل أجره، أي أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا، ولذلك يحرص المسلم على تفطير الصائم، وتتفاوت الأجور بين الناس، منهم الصالح، ومنهم من أدى الصيام، ومنهم من أدى صيامه ومنهم من خيب بصيامه، فتتفاوت الأجور في ذلك، ولذلك من فطر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا يتقص أيضًا من أجر الصائم شيئًا، ولكنه يكتب له أجر هذا الصائم.

الأجور مضاعفة

وتابع: ولذلك يحرص أهل الصلاح والتقوى على إفطار الصائمين لأن الأجور مضاعفة في ذلك، هذا أمر، الأمر الثاني، هو أن يكون إفطار الصائم للفقير ويكون للغني، فلا يشترط أن يكون للفقراء، والمقصود أن بعض الناس ربما يتوجهون للتفطير في المساجد، ويغفلون الفقراء من الناس ومن أهل البلد فهم يحتاجون أيضًا لمن يساعدهم سواء.

البحث عن المستحقين

وأكمل: لا شك أن التجمعات بالمساجد لإفطار الصائمين بها خير، ولكن ليس كل من يأتون المسجد هم فقراء، وهم بحاجة إلى الصدقة، ولكن أن يحصل المسلم على أجر تفطير هذا الصائم، لذلك أقول إنه لا شك أن هناك أولويات يحرص عليها المسلم، ففي رأيي أن الأفضل أن المسلم إذا أراد أن يفطر أن يبحث عن المحتاج وعن المستحق.