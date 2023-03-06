كيليان مبابي أكثر فرنسي متابعة بـ100 مليون ضبط مواطن خبأ 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول بـ جازان السماح باستقدام 10 مهن جديدة لـ العمالة المنزلية عبر مساند نيمار يغيب 4 أشهر عن سان جيرمان! اضطهاد طالبان للنساء قد يمثل جريمة ضد الإنسانية مرشح رئاسي سابق يقود مسيرة في نيجيريا المساحة الجيولوجية: دول الخليج بعيدة عن الأنشطة الزلزالية المدمرة منافسة قوية بمجموعة الأخضر الشاب الآسيوية 1000 ريال غرامة فقدان السلاح نتيجة الإهمال إيغالو لا يتوقف عن التسجيل وصناعة الأهداف
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إتاحة الاستقدام لـ 10 مهن جديدة، وذلك عبر منصة مساند ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك من خلال تقديم حلول تقنية وخدمات إلكترونية مبتكرة متكاملة؛ لرفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية وتحقيق أعلى درجات الرقابة.
وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام على النحو التالي: عامل عناية شخصية، حارس منزلي، مدرس خاص، خياط منزلي، مدير منزل، مزارع منزلي، قهوجي منزلي، سفرجي منزلي، مباشر منزلي، أخصائي نطق وسمع خاص، مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة.
وتعمل منصة مساند على تنظيم وأتمته عملية الاستقدام بشكل متكامل، حيث تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية والمهن والأسعار، أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين وغيره دون الحاجة إلى زيارة المكتب.