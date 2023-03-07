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السماح لمقدم خدمة الإفطار بتقديم الوجبات بنفسه بالمسجد النبوي

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
السماح لمقدم خدمة الإفطار بتقديم الوجبات بنفسه بالمسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أنه يمكن لمقدم خدمة الإفطار في المسجد النبوي تقديم الوجبات بنفسه أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها من قبل وكالة شؤون المسجد النبوي وفقًا للاشتراطات المحددة في التصريح والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

تحديث بيانات المقدمين

وأكدت الوكالة أهمية تحديث البيانات الخاصة بمقدمي خدمات الإفطار من خلال موقعها الإلكتروني بعد استقبالهم لرسائل طلب تحديث البيانات عبر الرسائل النصية، مع الالتزام بالأوقات والمواقع والكميات المحددة لهم بالتصريح.

كما تتقدم وكالة شؤون المسجد النبوي لمقدمي خدمة الإفطار بالشكر الجزيل على ما يقدمون من عمل جليل، معربة عن أملها من الجميع الالتزام بالاشتراطات المشار إليها حفاظًا على سلامة الزوار والمصلين.

على جانب آخر، تقف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من خلال خدماتها المتنوعة التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد النبوي، وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكراسي خاصة للمحتاجين لها، واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تخدم المصلين وتُسهل عليهم أداء عبادتهم.

وكثفت وكالة شؤون المسجد النبوي برامج التطهير والتعقيم للمسجد النبوي وساحاته ومرافقه على مدار الساعة.

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