السمنة تسبب 50 مرضًا

كشف استشاري الأمراض الباطنية د. أنس العباسي، مخاطر السمنة وما تسببه من أمراض.

د. أنس العباسي – استشاري الأمراض الباطنية: السمنة ترتبط بقرابة 50 مرض بينها السكري والضغط وتشمع الكبد وبعض الأورام السرطانية والارتجاع المريئي وغيرها من الأمراض #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dQGgnLaTC6 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 6, 2023

50 مرضًا

وقال العباسي، خلال لقائه ببرنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن السمنة ترتبط بحوالي 50 مرضًا بينها السكري والضغط وتشمّع الكبد والاختناق الليلي في أثناء النوم.

الأورام السرطانية

وتابع: السمنة ترتبط أيضًا ببعض الأورام السرطانية مثل سرطان المرارة وسرطان الثدي وسرطان الرحم وارتجاع المريء وغيرها من الأمراض، موضحًا أن من لديه ضغط أو سكري أو دهون ثلاثية وكوليسترول، فإن هذه الأمراض تجتمع وتؤثر في القلب.