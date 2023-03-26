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السياحة: توقف مؤقت لبوابة تراخيص الأنشطة بغرض التحديث

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ صباحاً
السياحة: توقف مؤقت لبوابة تراخيص الأنشطة بغرض التحديث
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة السياحة، توقف عمل بوابة تراخيص الأنشطة السياحية بشكل مؤقت اليوم الأحد، من الساعة الـ 4 صباحًا وحتى الـ 4 مساءً.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الإغلاق لغرض يتعلق بالتطوير والتحديث.

نظام السياحة الجديد

وفي وقت سابق، طالبت الوزارة المخالفين لنظام السياحة الجديد بضرورة توفيق أوضاعهم وإصدار التراخيص للأنشطة، مشيرةً إلى أن هناك غرامات تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق.

ومنحت المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يومًا لتعديل أوضاعهم بما يتواءَم مع الاشتراطات الجديدة.

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