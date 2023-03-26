السياحة: توقف مؤقت لبوابة تراخيص الأنشطة بغرض التحديث دراسة تكشف تأثيرًا سلبيًا لحقن البوتوكس مرشح بالانتخابات الرئاسية ينسحب لصالح أردوغان سياسة الأبواب المفتوحة حجر الزاوية في العلاقة بين القيادة ومواطنيها طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز في انتخابات 2024 المسجد النبوي يستقبل 148 مليون مُصلٍ من بداية محرم 1444هـ توقعات باستمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساءً 345 وظيفة شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
أعلنت وزارة السياحة، توقف عمل بوابة تراخيص الأنشطة السياحية بشكل مؤقت اليوم الأحد، من الساعة الـ 4 صباحًا وحتى الـ 4 مساءً.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الإغلاق لغرض يتعلق بالتطوير والتحديث.
وفي وقت سابق، طالبت الوزارة المخالفين لنظام السياحة الجديد بضرورة توفيق أوضاعهم وإصدار التراخيص للأنشطة، مشيرةً إلى أن هناك غرامات تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق.
ومنحت المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يومًا لتعديل أوضاعهم بما يتواءَم مع الاشتراطات الجديدة.