السياري: لا تعاملات لمصارفنا مع بنوك أمريكية متعثرة

كشف محافظ البنك المركزي، أيمن السياري، أنه لا تعاملات للبنوك السعودية مع البنوك الأمريكية المتعثرة، موضحًا أن القطاع المصرفي للمملكة يتمتع بكفاية رأسمالية وسيولة عالية.

تغطية السيولة

وأوضح السياري في مقابلة مع قناة “العربية”، أن معدل تغطية السيولة يقارب 180%، مشيرًا إلى أن معدل كفاية رأسمال البنوك السعودية يقارب %20.

ولفت إلى أنه تم تفعيل أدوات تكميلية مؤخرًا لتوفير السيولة في الجهاز المصرفي، كما تم منح 100 رخصة لشركات تقنية مالية.

أزمة البنوك الأمريكية

وكان بنك أوف أمريكا جذب في وقت سابق، ودائع جديدة بأكثر من 15 مليار دولار بعد انهيار بنوك “سيليكون فالي” و”سيغنتشر بنك” و”سيلفر غيت”.

كما جمعت بنوك أخرى مثل جي بي مورغان، وسيتي غروب وويلز فارغو، ودائع جديدة بالمليارات ولكن لم يتم الكشف عن الأرقام حتى الآن.

وخسرت 4 بنوك أمريكية تريليونات الدولارات في الأسواق الأولية أمس الأربعاء، ونزل سهم ويلز فارجو 4.8% وسيتي جروب 4.6% وبنك أوف أمريكا 3% وجي بي مورجان 2.7%.