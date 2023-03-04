السيطرة على ثعلبين عربيين داخل حي سكني في الجبيل 

باشرت إدارة الخدمات البيئية، اليوم السبت، بلاغاً عن جود ثعلبين عربيين في أحد الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية.

باشرت إدارة #الخدمات_البيئية بلاغاً بوجود ثعلب عربي في أحد الأحياء السكنية بمدينة #الجبيل_الصناعية حيث قام الفريق المختص في #الهيئة_الملكية_بالجبيل بالسيطرة عليه والتأكد من صحة الثعلب وتغذيته،تم إطلاقه في بيئته الطبيعية حفاظاً على التوازن البيئي. #اليوم_العالمي_للأحياء_البرية pic.twitter.com/vH2W7OsjVS — الهيئة الملكية بالجبيل (@pr_rc_jubail) March 3, 2023

إطلاق الثعلبين في بيئتهما الطبيعية

ونشرت الهيئة الملكية بالجبيل مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، كشف عن تمكن فريق مختص في الهيئة من السيطرة على الثعلبين.

وأوضح الفريق المختص أنه تأكد من الحالة الصحية للثعلبين، وتمت تغذيتهما بلحوم، ثم إطلاقهما في بيئتهما الطبيعية، حفاظاً على التوازن البيئي.