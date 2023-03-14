السيول تداهم عائلة أثناء التنزه بالبر

داهمت السيول جلسة إحدى العائلات، أثناء استمتاعهم بنزهة في البر، حيث قطعت عليهم فرصتهم للتنزه.

رد فعل العائلة

وأظهر مقطع فيديو متداول، العائلة وهي تحاول إزاحة المياه ووقفها بأيديهم، لكن جريانها السريع عرقلهم فأخذوا يزيلون الأواني والأشياء الخاصة بالنزهة بسرعة من أمام مياه السيول الجارفة.

كما أزالوا موقد النار بعدما كانوا يُحضرون الطعام عليه، خشية انجرافه مع المياه.

وتشهد معظم مناطق المملكة، تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة يصاحبها جريان للسيول ونشاط في الرياح السطحية وزخات برد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق ويمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.