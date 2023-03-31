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بحضور أكثر من 500 صائم

الشؤون الإسلامية تقيم برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين في كازاخستان

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
الشؤون الإسلامية تقيم برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين في كازاخستان
المواطن - واس

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس مائدة إفطار رمضاني بحضور أكثر من 500 صائم، في جامع “حضرة سلطان” الذي يعد ثاني أكبر جامع في العاصمة أستانا بجمهورية كازاخستان، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في جمهورية كازاخستان، في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة المسلمين بالعالم؛ تماشياً مع دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله -.

لتعزيز روابط الأخوة

وأوضح إمام جامع “حضرة سلطان” تامر بن دارخان أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين يعد من البرامج المهمة التي تعزز روابط المودة والأخوة بين المملكة العربية السعودية والشعب الكازاخي.

شكر وتقدير

إلى ذلك عبّر المواطنون الكازاخستانيون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة والشعب السعودي الكريم، لما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين؛ خاصة في شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن جامع “حضرة سلطان” من أبرز المعالم السياحية الحديثة في العاصمة، واستمر بناؤه ثلاث سنوات متتالية، وشيد على أرض مساحتها 11 هكتارا، تضم 17.8 هكتارا من المباني الطابقية والمرافق الملحقة بالمسجد.

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