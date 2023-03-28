الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف لجميع التخصصات

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مدخلين بيانات) لجميع التخصصات بمدينة الدمام، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدخل بيانات.

الشروط:

1- درجة الدبلوم في جميع التخصصات.

2- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

3- مهارات استخدام الحاسب الآلي والطباعة.

(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب):

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