الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف لجميع التخصصات

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مدخلين بيانات) لجميع التخصصات بمدينة الدمام، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مدخل بيانات.
الشروط:
1- درجة الدبلوم في جميع التخصصات.
2- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
3- مهارات استخدام الحاسب الآلي والطباعة.
(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):
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– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب):
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