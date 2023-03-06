الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 220 وظيفة في 7 مدن

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 220 وظيفة (رجال / نساء) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الطائف، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس معماري.

2- مُحلل برمجيات.

3- فني حاسب أول.

4- مُحلل برمجيات أول.

5- فني حاسب.

6- مُحلل التطبيقات.

7- قائد فريق التطبيقات.

8- مسؤول نظم.

9- المسؤول شبكة LAN.

10- مسؤول الإنترنت.

11- طاقم تمريض (190 وظيفة).

12- وظائف طبية (5 وظائف).

13- مهندس كهربائي.

14- مصمم داخلي.

15- مُحلل دعم نظم المعلومات الصحية.

16- أخصائي الأمن السيبراني.

17- مشرف الأمن السيبراني.

18- أخصائي إدارة المخاطر.

19- كاتب التقرير الفني.

20- أخصائي دعم فني.

21- مسّاح الكميات.

.. وغيرها من الوظائف.

أماكن العمل:

– (الرياض، جدة، الطائف، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب): اضغط هنا