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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 220 وظيفة في 7 مدن

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ صباحاً
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 220 وظيفة في 7 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 220 وظيفة (رجال / نساء) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الطائف، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس معماري.
2- مُحلل برمجيات.
3- فني حاسب أول.
4- مُحلل برمجيات أول.
5- فني حاسب.
6- مُحلل التطبيقات.
7- قائد فريق التطبيقات.
8- مسؤول نظم.
9- المسؤول شبكة LAN.
10- مسؤول الإنترنت.
11- طاقم تمريض (190 وظيفة).
12- وظائف طبية (5 وظائف).
13- مهندس كهربائي.
14- مصمم داخلي.
15- مُحلل دعم نظم المعلومات الصحية.
16- أخصائي الأمن السيبراني.
17- مشرف الأمن السيبراني.
18- أخصائي إدارة المخاطر.
19- كاتب التقرير الفني.
20- أخصائي دعم فني.
21- مسّاح الكميات.
.. وغيرها من الوظائف.

أماكن العمل:

– (الرياض، جدة، الطائف، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب): اضغط هنا

 

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