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واكتب إن أرواحنا دون حدك يا بلد

الشاعر زبن بن عمير لـ خونة الأوطان أقول: هذه الدار العظيمة عداها يدفنون

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
الشاعر زبن بن عمير لـ خونة الأوطان أقول: هذه الدار العظيمة عداها يدفنون
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل الشاعر زبن بن عمير مع مناسبة يوم العلم، بأبيات شعرية وقصيدة رائعة تغنى فيها بأمجاد المملكة وعظمة الأجداد.

وندد الشاعر ابن عمير في قصيدته بممارسات خونة الأوطان الذين باعوا أنفسهم للغير، ضد أوطانهم، القصيدة أداء الفنان وليد الشهري.

 

لـ خونة الأوطان أقول

وقال زبن  بن عمير في قصيدته: لـ #خونة_الأوطان أقول:

الرجل لا قال كلمة فلا يمكن يهون

كيف وانتم بعضكم مقسم بواحد احد

كيف في دار غذتكم غديتوا تطعنون

الكلاب العور توفي وابن ادم جحد

هذه الدار العظيمة عداها يدفنون

في خرابات عديدة ولا خاين صمد

يا مسجل التواريخ سجل لا تهون

واكتب إن أرواحنا دون حدك يا بلد

واكتب إن أجدادنا ثبتوها في حصون

وازرعو فيها الأمانة ومن يرزع حصد

 

 

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