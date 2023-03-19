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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب الأكثر استحواذًا في الجولة الـ21

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
الشباب الأكثر استحواذًا في الجولة الـ21
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل لافت ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، لينجح في تصدر قائمة مميزة.

الشباب في صدارة القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الشباب في الصدارة بنسبة 70.8%، حيث تألق ضد الرائد، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2\2.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا على الكرة خلف الشباب بنسبة وصلت إلى 70.2%، يليه الهلال بنسبة بلغت 68.7%، ثم الفتح بنسبة 66.8%، يليه الطائي بـ65%.

النصر وأبها
لاعبو النصر – المصدر spl

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، ثم التعاون برصيد 35 نقطة.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة.

ويقع الاتفاق في المركز الـ11 بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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