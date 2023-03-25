Icon

توخيل: البايرن يُمكنه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي Icon 70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية Icon صحيفة أمريكية: كابوس مخيف لـ أمريكا بسبب روسيا والصين Icon شؤون الحرمين تحدد مواقع إجابة السائلين من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام Icon الشباب الأكثر تسديدًا في دوري روشن Icon الثلوج تكسو مرتفعات تبوك باللون الأبيض Icon مسلسل الأجهر يتصدر مواقع التواصل في مصر Icon رئيس وزراء ماليزيا: السعودية هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط Icon رئيس الوزراء الماليزي عبر تويتر: زيارتي للسعودية إيجابية للغاية Icon قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مرور 21 جولة

الشباب الأكثر تسديدًا في دوري روشن

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
الشباب الأكثر تسديدًا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أداء مميزًا في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة قائمة الأكثر تسديدًا.

الشباب في يتصدر القائمة

ويتصدر الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو قائمة أكثر الفرق تسديدًا في دوري روشن السعودي، حيث قام بـ320 تسديدة، ونجح في تسجيل 43 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوميًا.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني خلف الشباب، بـ314 تسديدة، يليه الهلال برصيد 304 تسديدة، ثم الاتحاد بـ275 تسديدة، وحل التعاون خامسًا برصيد 267 تسديدة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة، كالتالي؛ نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة.

ويتواجد الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب بـ9 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى العراقية
العالم

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى...

العالم
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز
مشاهير

هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج...

مشاهير
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن

آخر الاخبار
الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه وأن يوفقنا للخيرات فيه
أخبار رئيسية

الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا...

أخبار رئيسية
عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس إكس وتهدد ماسك
العالم

عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس...

العالم
نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن الخدمة بمستشفى وادي الدواسر
السعودية اليوم

نائب أمير الرياض يسأل أحد المنومين عن...

السعودية اليوم
مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر رمضان
العالم

مركز الفلك الدولي يعلن موعد بدء شهر...

العالم