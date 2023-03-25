الشباب الأكثر تسديدًا في دوري روشن

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أداء مميزًا في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة قائمة الأكثر تسديدًا.

الشباب في يتصدر القائمة

ويتصدر الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو قائمة أكثر الفرق تسديدًا في دوري روشن السعودي، حيث قام بـ320 تسديدة، ونجح في تسجيل 43 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوميًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني خلف الشباب، بـ314 تسديدة، يليه الهلال برصيد 304 تسديدة، ثم الاتحاد بـ275 تسديدة، وحل التعاون خامسًا برصيد 267 تسديدة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة، كالتالي؛ نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة.

ويتواجد الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب بـ9 نقاط.