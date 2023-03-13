الشباب يتأخر بهدف ضد القوة الجوية في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة القوية الجوية العراقي ضد الشباب، الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتأخر الليوث بهدف دون رد.

تقدم القوة الجوية ضد الشباب

وبدأت مباراة القوة الجوية ضد الشباب المقامة على ملعب البصرة الدولي بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، ما صعب مهمة المهاجمين.

ونجح كرار نبيل في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم القوة الجوية ضد الشباب.

ومن المتوقع أن يبدأ الليوث منافسات الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تعديل النتيجة سريعًا، فيما سيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية بشكل أهدأ، خوفًا من تلقي هدف، الأمر الذي سيصعب مهمته في لقاء الإياب.

مواجهة الإياب

ويستضيف الليوث، الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية في مواجهة الإياب، يوم 16 من شهر أبريل المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، على أن يواجه الفائز المتأهل من السيب العماني والمحرق البحريني.