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في الجولة الـ19 من دوري روشن

الشباب يتفوق على العدالة بهدف في الشوط الأول

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
الشباب يتفوق على العدالة بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى نادي الشباب، الشوط الأول من مباراة العدالة متقدمًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشباب متفوق بهدف

ونجح المحترف الجابوني آرون سالم في إحراز الهدف الوحيد لليث في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول، كما يسعى الليث إلى الفوز للوصول إلى النقطة رقم 43 والبقاء في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وكانت مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن، انطلقت أول أمس الخميس، بفوز الطائي على الفتح بثلاثية مقابل هدفين وفوز الفيحاء على أبها بثنائية دون رد، بينما تعادل الوحدة مع الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي مباريات أمس، فاز الاتفاق على الرائد بهدفين مقابل هدف، وفاز الاتحاد على الخليج بثلاثية دون رد، بينما فاز النصر على الباطن بثلاثية مقابل هدف.

الشباب والعدالة

أفضلية لليث

وتُعد مباراة اليوم هي الرابعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحافظ الليث على نظافة الشباك في المواجهات السابقة، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة إجمالية 6-0.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أداء هجوميًا مميزًا مع المدرب الإسباني فيسينتي مورينو، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي وفقًا لنتائج المباريات على ملعبه برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع النصر، إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف.

 

 

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