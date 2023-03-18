الشباب يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لمواصلة تألقه أمام الرائد، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم بالجولة الـ21

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الشباب عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

تفوق الشباب ضد الرائد

وسبق أن لعب الرائد ضد الشباب 29 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لليوث برصيد 12 انتصارًا، فيما تمكن الفريق الريداوي من الفوز 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 11 لقاء.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز في مباراة اليوم، وتحقيق الثلاث نقاط، أملًا في تعثر الاتحاد المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني، وخطف صدارة دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل التقدم في ترتيب دوري روشن السعودي.