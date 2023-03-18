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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
الشباب يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لمواصلة تألقه أمام الرائد، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم بالجولة الـ21

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الشباب عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

تفوق الشباب ضد الرائد

وسبق أن لعب الرائد ضد الشباب 29 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لليوث برصيد 12 انتصارًا، فيما تمكن الفريق الريداوي من الفوز 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 11 لقاء.

الشباب ضد الرائد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @AlShababSaudiFC

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز في مباراة اليوم، وتحقيق الثلاث نقاط، أملًا في تعثر الاتحاد المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني، وخطف صدارة دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل التقدم في ترتيب دوري روشن السعودي.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL
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