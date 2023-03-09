الشباب يعزز تواجده في المركز الثالث بثلاثية في الفيحاء

عزز الفريق الكروي الأول بنادي الشباب من تواجده في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بالفوز على الفيحاء بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر المسابقة.

فوز ثمين لـ الشباب

وكان الليث نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الجابوني آرون سالم في الدقيقة الـ15، ثم سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث في الدقيقة الـ37، وعزز بعدها الإسباني سانتي مينا بالهدف الثالث في الدقيقة الـ40.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تمكن الفيحاء من إحراز الهدف الأول عبر لاعب الليث، إياجو سانتوس بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب النيجيري نواكايمي في تقليص الفارق لـ الفيحاء في الدقيقة الـ54.

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 43 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 23 نقطة في المركز التاسع.