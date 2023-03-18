الشباب ينجو من الهزيمة بتعادل ثمين ضد الرائد

نجا الفريق الكروي الأول بنادي الشباب من الهزيمة أمام نادي الرائد بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشباب يعود بالشوط الثاني ويتعادل مع الرائد 2 – 2 ⚽ 📺 شاهد أهداف المباراة ⏬#الرائد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/L2MnGv1jUT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

ونجح اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ25، ثم أضاف اللاعب الروماني ألكسندر ميتريتا الهدف الثاني بالدقيقة الـ37.

الشباب يعود بثنائية

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الليث في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البولندي كريتشوفياك في الدقيقة الـ59، ثم أحرز الجابوني آرون سالم هدف التعادل لـ الليث في الدقيقة الـ75.

وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، ليُصبح رصيد الليث بعد التعادل 44 نقطة في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، بينما أصبح رصيد الرائد 25 نقطة في المركز التاسع.