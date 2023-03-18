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في الجولة الـ21 من دوري روشن

الشباب ينجو من الهزيمة بتعادل ثمين ضد الرائد

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
الشباب ينجو من الهزيمة بتعادل ثمين ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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نجا الفريق الكروي الأول بنادي الشباب من الهزيمة أمام نادي الرائد بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ25، ثم أضاف اللاعب الروماني ألكسندر ميتريتا الهدف الثاني بالدقيقة الـ37.

الشباب يعود بثنائية

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الليث في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البولندي كريتشوفياك في الدقيقة الـ59، ثم أحرز الجابوني آرون سالم هدف التعادل لـ الليث في الدقيقة الـ75.

جوليو تفاريس - الشباب والرائد

وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، ليُصبح رصيد الليث بعد التعادل 44 نقطة في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، بينما أصبح رصيد الرائد 25 نقطة في المركز التاسع.

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