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يتوقع أن تتوسع الحالة الممطرة زمنيًّا ومكانيًّا

الشتاء يودع أحبابه بغيث يغطي سماء السعودية

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
الشتاء يودع أحبابه بغيث يغطي سماء السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس والمناخ أ. عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل الحالة الممطرة المتوقع أن تشهدها معظم مناطق المملكة الأسبوع القادم.

وقال الحصيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج أخباركم على قناة المجد: إنه يتوقع أن تتوسع الحالة الممطرة زمنيًّا ومكانيًّا؛ بمعنى أن تشمل نواحي منطقة حائل، والحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وحتى منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.

وتابع: من المتوقع أن ترتفع الحالة المطيرة زمنيًّا ومكانيًّا.

من جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة حالة من التقلبات الجوية الأسبوع القادم، بداية من يوم السبت حتى يوم الأربعاء.

وقال المركز في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إنه من المتوقع أن تشهد كل من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، الأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، هبوب رياح مثيرة وأتربة وغبار، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك خلال الفترة من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء.

جريان للسيول

وتابع: كما يتوقع أن تشهد كل من عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية حائل، لقصيم، الشرقية، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها جريان للسيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار، وذلك خلال الفترة من يوم السبت إلى الأربعاء.

واستطرد: كما يتوقع أن تشهد تبوك (المعتصم، تيماء) هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين، يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار.

ولفت المركز إلى أنه يتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة العظمى من يوم السبت إلى الثلاثاء.

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