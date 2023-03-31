الشرطة الأمريكية تعتقل تمساحًا من شوارع فلوريدا

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أوقفت الشرطة الأمريكية بولاية فلوريدا، تمساحًا يصل طوله إلى 9 أمتار، كان يتجول في الشوارع ليلًا بالقرب من ملعب ريموند جيمس.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، استدعى الأهالي قوات الشرطة إلى منطقة تجارية بالمدينة الأمريكية للسيطرة على التمساح الذي تسبب في حالة ذعر لدى سكان المنطقة.
ووفق صور التقطت بكاميرا شخصية نشرته إدارة شرطة تامبا، شوهد 6 من أفراد الشرطة بجانب حشد من المتفرجين بينما كانت أضواء سيارات تومض في الشارع المسدود.
بعدها تمكنت عناصر الشرطة من تقييد حركة التمساح بحبل وقاموا بلف شريط لاصق على فمه حتى لا يؤذيهم.