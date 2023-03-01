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ضمن استمرار سلسلة التظاهرات

الشرطة الإسرائيلية تجلد المحتجين ضد الحكومة 

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
الشرطة الإسرائيلية تجلد المحتجين ضد الحكومة 
المواطن- فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو قيام الشرطة الإسرائيلية بجلد المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسات الحكومة وخاصة ما يتعلق بالقضاء، وقد استخدمت الشرطة فرق الخيالة، والقنابل الصوتية ومدافع المياه.

وظهر أفراد من الشرطة الإسرائيلية يفرقون المتظاهرين من على ظهور خيولهم، ويلقون قنابل الصوت باتجاههم، وكذلك الاعتداء على بعضهم بالسياط، وكان عدد من المتظاهرين جلسوا وسط الشارع احتجاجُا على العنف ضدهم، وهو ما ردت عليه الشرطة بضربهم بالسياط.

احتجاجات إسرائيل

وانطلقت اليوم احتجاجات في إسرائيل ضد خطة الإصلاح القضائي، في جميع أنحاء البلد، اعتراضًا على تشريعات الحكومة بتعديل النظام القضائي وتم تنظيم مظاهرات ومسيرات وإضرابات وقطع للطرق.

ومن المتوقع أن تصعّد حركة الاحتجاج ضد خطة الحكومة لإصلاح القضاء تكتيكاتها غدًا فيما يُسمى بـ يوم تشويش وطني، وسيتضمن اليوم قائمة طويلة من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في جميع أنحاء البلد.

إضرابات مؤقتة

سيشمل اليوم أيضًا إضرابات مؤقتة في أماكن العمل والمدارس المختلفة، وإغلاق الطرق والوقوف بالقرب من منازل نواب الإئتلاف والوزراء.

وقال المنظمون إن الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الأسابيع الثمانية الماضية رفضوا تحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية، مضيفين: غدًا سنزعزع النظام العام في وجه الحكومة التي تحاول زعزعة النظام الديمقراطي، وسيخرج عشرات الآلاف لوقف انقلاب النظام الذي لا يحظى بدعم الشعب.

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