Icon

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا Icon النيادي يحضر القهوة في الفضاء Icon إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان Icon فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية Icon تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي Icon عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 Icon القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اعتقلت 6 متظاهرين على خلفية الاحتجاجات

الشرطة الفرنسية تحاصر المتظاهرين في باريس لتفريقهم

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
الشرطة الفرنسية تحاصر المتظاهرين في باريس لتفريقهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حاصرت الشرطة الفرنسية، المتظاهرين في باريس لتفريقهم، وفقًا للعربية عاجل.

اعتقال 6 متظاهرين

واعتقلت الشرطة 6 متظاهرين في باريس على خلفية الاحتجاجات ضد قانون التقاعد.

وتدخلت الشرطة الفرنسية، مساء أمس السبت، بقوة من أجل تفريق المتظاهرين في الاحتجاجات ضد خطة ماكرون لإصلاح التقاعد التي تهدف إلى رفعه، خصوصًا بعدما لجأ ماكرون لتمريره بعد عجزه عن إقناع الجمعية الوطنية لاعتماده.

اشتباكات عنيفة

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن الاحتجاجات في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم خلال هذه الاحتجاجات إحراق صناديق القمامة من قبل المتظاهرين الغاضبين لتشكيل حواجز، بعدما تدخلت الشرطة الفرنسية لتفريقهم بالقوة.

وكانت الشرطة الفرنسية قد حظرت، أمس السبت، المظاهرات في شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد في العاصمة باريس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز
السعودية اليوم

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز

السعودية اليوم
ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين
السعودية اليوم

ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين

السعودية اليوم
علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن
السعودية اليوم

علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
وظائف

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

وظائف
تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

الرياضة
السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين
العالم

السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة...

العالم
فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة للنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة...

السعودية اليوم
ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة
العالم

ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة

العالم