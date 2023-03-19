الشرطة الفرنسية تحاصر المتظاهرين في باريس لتفريقهم

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حاصرت الشرطة الفرنسية، المتظاهرين في باريس لتفريقهم، وفقًا للعربية عاجل.
واعتقلت الشرطة 6 متظاهرين في باريس على خلفية الاحتجاجات ضد قانون التقاعد.
وتدخلت الشرطة الفرنسية، مساء أمس السبت، بقوة من أجل تفريق المتظاهرين في الاحتجاجات ضد خطة ماكرون لإصلاح التقاعد التي تهدف إلى رفعه، خصوصًا بعدما لجأ ماكرون لتمريره بعد عجزه عن إقناع الجمعية الوطنية لاعتماده.
وكشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن الاحتجاجات في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم خلال هذه الاحتجاجات إحراق صناديق القمامة من قبل المتظاهرين الغاضبين لتشكيل حواجز، بعدما تدخلت الشرطة الفرنسية لتفريقهم بالقوة.
وكانت الشرطة الفرنسية قد حظرت، أمس السبت، المظاهرات في شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد في العاصمة باريس.