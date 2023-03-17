الشرطة الفرنسية تفرق المتظاهرين أمام البرلمان بالقنابل المسيلة

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فرقت الشرطة الفرنسية، المتظاهرين أمام البرلمان في باريس بالقنابل المسيلة للدموع، وفقًا للعربية عاجل.
وتتصدى شرطة مكافحة الشغب لمحتجين على قانون إصلاح التقاعد، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين.
وأضرم متظاهرون النار وألقوا بالمفرقعات تجاه الشرطة الفرنسية، فيما أقام وزير الداخلية الفرنسي حواجز أمام أقسام الشرطة.
وتصاعدت الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، حيث تجمع الآلاف في ساحة الكونكورد احتجاجًا على قانون التقاعد.
ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أخطر تحدٍ لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء، وذلك بعد اضطرابات عنيفة خلال الليل، بسبب قراره المضي قدمًا دون تصويت في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن المعاشات.