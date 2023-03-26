Icon

رينارد يقترب من رقم فينجادا مع الأخضر Icon أمنية الطفلة سلوان تتحقق بالاستمتاع في بوليفارد وورلد Icon موقف بوسكيتس من عرض برشلونة للتجديد Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد 700 عام من التراث العمراني لمسجد الخضر Icon روحانيات رمضان تجمع المقيمين في الباحة Icon لقطات للأمطار الغزيرة على مطار الملك خالد الدولي Icon سبب عدم انتقال سفيان أمرابط لبرشلونة Icon أمطار متوسطة وغيوم على المنطقة الشرقية Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4.4 مليارات ريال Icon أرقام فهد المولد مع الشباب قبل الإيقاف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن هناك البعض لفق نصوصًا تاريخية

الشيخ العيسى: اختطاف التاريخ يتم عن طريق التأويل الفاسد

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
الشيخ العيسى: اختطاف التاريخ يتم عن طريق التأويل الفاسد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الشيخ الدكتور محمد العيسى رئيس هيئة علماء المسلمين صحة مقولة: “وما آفة الأخبار إلا رواتها”، موضحًا أنه شطر بيت للشاعر الشريف الرضي حيث قال فيه “وهم نقلوا عني الذي لم أفه به وما آفة الأخبار إلا رواتها”.

وأضاف العيسى خلال استضافته في برنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على فضائية “إم بي سي”، أنه يقول إن من يشوه الأخبار هم رواتها إما كذبًا أو وهمًا، لافتًا إلى أن من أحسن الأقاويل في الأمر هو قول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

آفة الحديث الكذب

وأشار إلى أن الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: “آفةُ الحديثِ الكذِبُ، وآفةُ العلمِ النِّسيانُ، وآفةُ الحِلمِ السَّفَهُ، وآفةُ العبادةِ الفَترةُ، وآفةُ الظُّرفِ الصَّلَفُ، وآفةُ الشَّجاعةِ البَغيُ، وآفةُ السَّماحةِ المنُّ، وآفةُ الجمالِ الخُيَلاءُ” لا يصح حيث تم تداوله ويحفظه الكثير وروي عن الإمام علي بن أبي طالب منقولًا عن النبي لكن سنده ضعيف ومعناه صحيح.

اختطاف التاريخ

وأكد أنه ليس هناك من أحد دخل في مشاكسات مع التاريخ إلا وخسر، موضحًا أن هناك بعض الناس حاولوا تلفيق نصوص دينية وليس فقط نصوصًا تاريخية، وعلى ذلك ربما يختطفه البعض.

وأشار إلى أن اختطاف التاريخ يتم عن طريق التأويل الفاسد من خلال التدليس والتمويه في قراءته، أو بعبارة أخرى “التوظيف المادي للتاريخ”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز في انتخابات 2024
العالم

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز...

العالم
نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران
العالم

نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران

العالم
فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً باليوم الوطني الكويتي
السعودية اليوم

فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً...

السعودية اليوم
قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند
غرائب

قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند

غرائب
أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين
السوق

أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا...

السوق
تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5 مليون ريال في 2022
السوق

تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5...

السوق
تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد...

الرياضة
فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف دون رد
الرياضة

فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف...

الرياضة