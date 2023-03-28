الشيخ العيسى: العالِم الحق له حضور يليق بعلمه وسمته

أكد الشيخ الدكتور محمد العيسى رئيس هيئة علماء المسلمين، أن العالِم الحق له حضور يليق بعلمه وسمته كعالم، كما أن له استيعابًا لعالمه، كما أنه حريص على تأليف قلوب الناس.

رئيس هيئة علماء المسلمين:

العالِم الحق له حضور يليق بعلمه وسمته كعالِم، كما أن له استيعاباً لعالمه@MhmdAlissa

@MWLOrg في برنامج #بالتي_هي_أحسن الساعة 4 بتوقيت السعودية على #MBC1 #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/ZQLVukTHlG — بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) March 28, 2023

حضور العلماء

وأوضح العيسى خلال استضافته في برنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على فضائية “إم بي سي”، أن القدوة في الحضور هو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث عاش بين الأمة وكان في عمق أحداثها وشؤونها مُبلغًا ومرشدًا واستمر على ذلك حتى انتقل للرفيق الأعلى، وكان حاضرًا بين الناس بروحه وجسده ووجدانه.

وأشار إلى أن الرسول كان يخاطب الناس ويخاطبونه، والذين جاءوا من بعده من أهل العلم والإيمان كان على جادته ومنهجه في الحضور والشمول، موضحًا أن الرسول كان له منبر يخاطب الأمة عليه والذين ساروا من بعده كذلك.

حصر الدين في الأماكن

وردّ الدكتور محمد العيسى على من يقول إن الدين يجب أن يحصر في أماكن العبادة أسوة بالمجتمع الغربي، قائلًا إن دين الإسلام جاء بالمعتقد الحق الذي هو امتداد لكافة الأنبياء والمرسلين.

رد قوي من الدكتور محمد العيسى على من يقول بحصر الدين في أماكن العبادة أسوة بالمجتمع الغربي@MhmdAlissa

@MWLOrg في برنامج #بالتي_هي_أحسن الساعة 4 بتوقيت السعودية على #MBC1 #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/X883QuknEL — بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) March 28, 2023

وأضاف أن دين الأنبياء واحد ولكن شرائعهم تختلف، فيقول الله تعالى: “لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا”، مؤكدًا أن شريعة الإسلام جاءت بالخير للمسلم في دينه ودنياه وأقام الإسلام مجتمعًا مسلمًا مكتمل العناصر.

ولفت إلى أن ما يتعلق بغيرنا ونظرته للدين الخاص به فهذا يتحدث عن دينه وطبيعة دينه، لكن المسلمين لا يتحدث عن دينهم أحد غيرهم.