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أكد أن الإسلام جاء بالمعتقد الحق

الشيخ العيسى: العالِم الحق له حضور يليق بعلمه وسمته

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
الشيخ العيسى: العالِم الحق له حضور يليق بعلمه وسمته
المواطن - فريق التحرير

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أكد الشيخ الدكتور محمد العيسى رئيس هيئة علماء المسلمين، أن العالِم الحق له حضور يليق بعلمه وسمته كعالم، كما أن له استيعابًا لعالمه، كما أنه حريص على تأليف قلوب الناس.

حضور العلماء

وأوضح العيسى خلال استضافته في برنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على فضائية “إم بي سي”، أن القدوة في الحضور هو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث عاش بين الأمة وكان في عمق أحداثها وشؤونها مُبلغًا ومرشدًا واستمر على ذلك حتى انتقل للرفيق الأعلى، وكان حاضرًا بين الناس بروحه وجسده ووجدانه.

وأشار إلى أن الرسول كان يخاطب الناس ويخاطبونه، والذين جاءوا من بعده من أهل العلم والإيمان كان على جادته ومنهجه في الحضور والشمول، موضحًا أن الرسول كان له منبر يخاطب الأمة عليه والذين ساروا من بعده كذلك.

حصر الدين في الأماكن

وردّ الدكتور محمد العيسى على من يقول إن الدين يجب أن يحصر في أماكن العبادة أسوة بالمجتمع الغربي، قائلًا إن دين الإسلام جاء بالمعتقد الحق الذي هو امتداد لكافة الأنبياء والمرسلين.

وأضاف أن دين الأنبياء واحد ولكن شرائعهم تختلف، فيقول الله تعالى: “لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا”، مؤكدًا أن شريعة الإسلام جاءت بالخير للمسلم في دينه ودنياه وأقام الإسلام مجتمعًا مسلمًا مكتمل العناصر.

ولفت إلى أن ما يتعلق بغيرنا ونظرته للدين الخاص به فهذا يتحدث عن دينه وطبيعة دينه، لكن المسلمين لا يتحدث عن دينهم أحد غيرهم.

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