أرقام تُزين فوز المنتخب المغربي التاريخي ضد البرازيل حالة جوية على معظم المناطق بسبب منخفض حركي شمالي الشيخ المطلق: لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط رأي ترامب حول اتفاق السعودية وإيران يثير تفاعلًا الرئيس الباكستاني يمنح الملحق العسكري السعودي وسام هلال الامتياز الإخلاء الطبي ينقل 3 مواطنين في حالة حرجة من الكويت إلى السعودية أكثر من 3000 عربة تنقُّل لخدمة قاصدي المسجد الحرام إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة فضيحة احتيال تلاحق وزراء مهمين في بريطانيا
#فتاوى | هل يجوز شراء الذهب عن طريق التقسيط؟#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/u82mClmCmN
— قناة السعودية (@saudiatv) March 26, 2023
وقال الشيخ المطلق ردًا على سؤال: هل يجوز شراء الذهب عن طريق التقسيط؟ بالقول إنه يشترط لبيع الذهب أن يكون يدًا بيد وفقًا لما جاء في الحديث النبوي الشريف، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نشتري أو نبيع الذهب عن طريق التقسيط.
جاء ذلك في حلقة اليوم من برنامج فتاوى على قناة السعودية.
وفي وقت سابق أكد الشيخ المطلق أن المرأة لها حظها من الأجر خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يجلس فيه الرجل في المسجد أو يقرأ القرآن تقوم الزوجة بالعمل في المطبخ، وربما تكون أكثر أجرًا من الرجال لأنها تعد الطعام لهم.
وقال في حلقة سابقة من البرنامج الرمضاني الشهير: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلانِ أحدهما يذهب يتكسب وأحدهما يطلب العلم على الرسول، فقال له صلى الله عليه وسلم: أخوك أفضل منك؛ لأنه يعمل لك.
وشهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.48 ريال، 63.59 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.61 ريال، 58.29 دولار. ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.67 ريال، 55.65 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.86 ريال، 47.70 دولار.