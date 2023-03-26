الشيخ المطلق: لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط

أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء السعودية، حكم شراء الذهب بالتقسيط.

وقال الشيخ المطلق ردًا على سؤال: هل يجوز شراء الذهب عن طريق التقسيط؟ بالقول إنه يشترط لبيع الذهب أن يكون يدًا بيد وفقًا لما جاء في الحديث النبوي الشريف، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نشتري أو نبيع الذهب عن طريق التقسيط.

جاء ذلك في حلقة اليوم من برنامج فتاوى على قناة السعودية.