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الشيخ المطلق: لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
الشيخ المطلق: لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء السعودية، حكم شراء الذهب بالتقسيط.

وقال الشيخ المطلق ردًا على سؤال: هل يجوز شراء الذهب عن طريق التقسيط؟ بالقول إنه يشترط لبيع الذهب أن يكون يدًا بيد وفقًا لما جاء في الحديث النبوي الشريف، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نشتري أو نبيع الذهب عن طريق التقسيط.

جاء ذلك في حلقة اليوم من برنامج فتاوى على قناة السعودية.

عمل المرأة

وفي وقت سابق أكد الشيخ المطلق أن المرأة لها حظها من الأجر خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يجلس فيه الرجل في المسجد أو يقرأ القرآن تقوم الزوجة بالعمل في المطبخ، وربما تكون أكثر أجرًا من الرجال لأنها تعد الطعام لهم.

وقال في حلقة سابقة من البرنامج الرمضاني الشهير: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلانِ أحدهما يذهب يتكسب وأحدهما يطلب العلم على الرسول، فقال له صلى الله عليه وسلم: أخوك أفضل منك؛ لأنه يعمل لك.

سعر الذهب

وشهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.48 ريال، 63.59 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.61 ريال، 58.29 دولار. ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.67 ريال، 55.65 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.86 ريال، 47.70 دولار.

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