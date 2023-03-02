الشيخ صالح الفوزان يستمتع بالسير وسط خضرة روضة نورة

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ظهر الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، برفقة الشيخ عبدالسلام السليمان، وهما يتجولان في روضة نورة الواقعة على طريق الرياض القصيم بمحافظة ثادق بأبها.
ووثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، الشيخ الفوزان مع الشيخ السليمان وهما يسيران ويستمتعان وسط الخضرة والنبات البرية التي تمتاز بها روضة نورة.
وتحظى روضة نورة، بزيارة المتنزهين والزوار لها بسبب جمالها الخلاب حيث تمتلئ الأرض بالنباتات البرية التي أضفت ميزة بديعة للموقع.