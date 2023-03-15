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الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مايكل راتني سفيرًا لدى السعودية

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مايكل راتني سفيرًا لدى السعودية
المواطن - فريق التحرير

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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين مايكل راتني، سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة الأمريكية بالرياض عبر حسابها بموقع “تويتر”: “صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين السفير الأمريكي المعين مايكل راتني سفيرًا لدى المملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى الترحيب به في الرياض”.

أقدم الدبلوماسيين

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، يُعد مايكل راتني عميد كلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية، كما يُعد من أقدم موظفي السلك الدبلوماسي منذ عام 1990.

وقبل ذلك شغل راتني منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق وإسرائيل والفلسطينيين، ومن 2015 إلى 2017 كان مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة لسوريا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، تولى راتني أيضًا من عام 2012 إلى 2015، منصب القنصل العام للولايات المتحدة في القدس.

وشغل حتى عام 2012، منصب نائب مساعد وزير الإعلام الدولي في مكتب الشؤون العامة بوزارة الخارجية، وأشرف على شبكة من المراكز الإعلامية العالمية المسؤولة عن مشاركة وسائل الإعلام بلغة أجنبية نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.

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