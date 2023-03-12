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ضرورة علمية لمنع تكرار الجائحة

الصحة العالمية: فرضية منشأ كورونا واجب أخلاقي

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
الصحة العالمية: فرضية منشأ كورونا واجب أخلاقي
المواطن - فريق التحرير

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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

واجب أخلاقي

وصرح مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، بأن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وقال غيبريسوس، في تغريدة عبر “تويتر”، مساء أمس السبت: “فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجبا أخلاقيا من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به”.

جاءت تصريحاته بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق منظمة الصحة العالمية وصف الجائحة لأول مرة على تفشي المرض عالميًا.

كيفية ظهور الفيروس

وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها غيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقدير إحدى الوكالات الأمريكية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني مما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات، فيما تنفي بكين صحة ذلك التقدير.

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