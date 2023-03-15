الصحة: تسجيل 139 حالة كورونا جديدة وتعافي 75

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 830,870 حالة حتى الآن.

إجمالي حالات التعافي

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 75 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 817,580 حالة.

وسجلت الصحة حالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 9623 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.