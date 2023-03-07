الصحة توجه 6 نصائح مهمة لمرضى القلب

وجهت وزارة الصحة متمثلة في تجمع القصيم الصحي، اليوم الثلاثاء، 6 نصائح لمرضى القلب للحفاظ على صحتهم، مشيرة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الدهون والأملاح.

وأوضح تجمع القصيم عبر إنفوجراف نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، 6 نصائح مهمة لمرضى القلب ومنها:

نصائح لمرضى القلب

1ـ اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الدهون والأملاح.

2ـ تجنب الإجهاد وأوقات الزحام.

3ـ التعامل الجيد مع التوتر.

4ـ الإقلاع عن التدخين.

5ـ أخذ قسط من الراحة عند الشعور بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

6ـ استشارة الطبيب قبل السفر، وتجهيز كمية كافية من الأدوية.