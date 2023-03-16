الصحة: رصد 130 حالة كورونا جديدة وتعافي 73

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 831 ألف حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 73 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 817,653 حالة.
ولم تسجل الصحة أي حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات 9623 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.
وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.
وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.
وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.