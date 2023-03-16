Icon

وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون Icon الجيش الليبي يستعيد براميل اليورانيوم المفقودة Icon مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بسكاكا Icon سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان Icon ديشامب عن كريم بنزيما: الموضوع منتهٍ! Icon كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو Icon الخليج والطائي يفتتحان الجولة الـ21 بتعادل إيجابي Icon السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف تمديدات ومنشآت المرافق العامة Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عدم تسجيل أي وفيات

الصحة: رصد 130 حالة كورونا جديدة وتعافي 73

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
الصحة: رصد 130 حالة كورونا جديدة وتعافي 73
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 831 ألف حالة حتى الآن.

إجمالي حالات التعافي

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 73 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 817,653 حالة.

ولم تسجل الصحة أي حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات 9623 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت لنا الكثير من المفاجآت
السعودية اليوم

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني
الرياضة

برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

الرياضة
ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في مناسبة اجتماعية والآخر وثق
أخبار أمنية

ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في...

أخبار أمنية
صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات لتمكين القطاع الخاص
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات...

السعودية اليوم
حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله
حصاد اليوم

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان...

حصاد اليوم
شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم
السعودية اليوم

شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم

السعودية اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو

الرياضة
إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال
الرياضة

إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع...

الرياضة