الصحة: 3 خطوات للحد من استهلاك الكافيين قبل رمضان

قدمت وزارة الصحة، الطريقة الصحيحة للحد من استهلاك الكافيين خاصة للأشخاص الذين يتناولونه بكثرة، وذلك مع قرب شهر رمضان الكريم.

وقالت وزارة الصحة في إنفوجراف صادر عنها، إنه قد يكون تقليل الكافيين مهمة صعبة بينما قطعها بشكل مفاجئ قد يعرض الأشخاص لصداع الانسحاب الذي من الممكن أن يستمر لبضعة أيام.

أعراض انسحابية

وأوصت الوزارة بعدد من الإجراءات التي يمكن القيام بها للتغلب على الأعراض الانسحابية للكافيين بشكل تدريجي وهي:

1- تقليل استهلاك الكافيين إلى نصف كوب يوميًا قبل شهر رمضان.

2- استهلاك أقل من 5 مشروبات أسبوعيًا تحتوي على الكافيين.

3- بمجرد الوصول لهذا المستوى من الاستهلاك، ستكون إزالة الكافيين من النظام الغذائي مريحة.

أعراض زيادة الكافيين

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق، أن الحد الأقصى من الكافيين للبالغ 400 ملجم باليوم، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة السوداء.

أما أعراض زيادة جرعة الكافيين، فهي الأرق والغثيان وتسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس، والصداع وآلام الصدر وأيضًا الهلوسة وفقدان التحكم بالعضلات.

ويمكن التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين عن طريق شرب الماء وممارسة نشاط خفيف مع أكل غذاء غني بالألياف والفيتامينات والمعادن.