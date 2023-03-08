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ضمن منافسات الجولة الـ20

الصدارة تشعل كلاسيكو الاتحاد والنصر

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
الصدارة تشعل كلاسيكو الاتحاد والنصر
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير كلاسيكو الاتحاد والنصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين على الصدارة.

كلاسيكو الجولة الـ20

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والنصر، مساء يوم غد الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وقبل الكلاسيكو المرتقب، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

الاتحاد والنصر يستهدفان الصدارة

واشتعلت المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي بين الاتحاد والنصر، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الجولة الماضية ضد العدالة، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث.

الاتحاد ضد الخليج
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وابتعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نسبيًا عن سباق الصدارة والمنافسة على اللقب، بعد خسارته في مباراته المؤجلة ضد الفتح بهدفين مقابل هدف، حيث تراجع إلى المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.

ويتطلع العميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الاتحاد والنصر، من أجل تحقيق الفوز، وخطف صدارة دوري روشن السعودي، فيما يعول العالمي على التألق اللافت للاعبيه والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لحصد الثلاث نقاط وتعزيز تواجده بالمركز الأول.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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