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بعد مرور 26 جولة

الصلابة الدفاعية سلاح الأهلي بدوري يلو

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
الصلابة الدفاعية سلاح الأهلي بدوري يلو
المواطن - فريق التحرير

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يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز على الصعيد الدفاعي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الأهلي الأقوى دفاعيًا

ويتصدر الأهلي قائمة الأقوى دفاعيًا في دوري يلو بعد مرور 26 جولة، حيث اهتزت شباكه 17 مرة فقط، يليه الحزم والخلود برصيد 22 هدفًا، ثم الأخدود والفيصلي، بعدما استقبل كل منهما 23 هدفًا.

وتعول الجماهير في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وتحقيق الفوز في المباريات القادمة، أملًا في حسم التأهل مبكرًا إلى دوري المحترفين.

الأهلي في دوري يلو
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

جدول ترتيب دوري يلو

وجاء جدول ترتيب دوري يلو بعد الجولة الـ26، كالتالي؛ الحزم في الصدارة بـ53 نقطة، ثم الأهلي بـ52 نقطة، وبفارق نقطة عن الرياض، ثم الأخدود برصيد 50 نقطة، يليه العربي بـ42 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيصلي.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @FDL_KSA

ويحتل الخلود المركز السابع برصيد 34 نقطة، يليه الجبلين بـ33 نقطة، ثم هجر برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة عن العروبة والقيصومة، يليه جدة برصيد 30 نقطة، بالتساوي مع أُحد والعين.

ويقع القادسية في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، يليه نجران بـ25 نقطة، ثم الساحل برصيد 21 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 12 نقطة.

القادسية
لاعبو القادسية – المصدر @qadisiyah1967
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