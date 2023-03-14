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تشكل الرياض النسبة الأكبر للمخالفين بواقع 27 عقوبة

الصناعة تصدر 108 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
الصناعة تصدر 108 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني
المواطن - واس

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نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية (908) جولات رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي، وأصدرت (108) عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها (86) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(14) عقوبة لاستغلال خام البحص و(8) عقوبات لاستغلال مواد الردميات.

إجمالي المخالفات

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع (27) عقوبة، تليها المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة بـ (26) عقوبة، في حين سُجلت (22) عقوبة على المخالفين في منطقة عسير، و(16) عقوبة في منطقتي المدينة المنورة وتبوك، و(6) عقوبات على المخالفين في منطقتي الجوف وجازان، و (5) عقوبات على المخالفين في منطقة القصيم، و(4) عقوبات في منطقتي حائل والحدود الشمالية، وسُجلت عقوبتان على المخالفين في منطقتي الباحة ونجران.

جولات رقابية

وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من (5,300) موقع.

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