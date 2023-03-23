الصيام يحسن الحالة المزاجية للإنسان

يمثل شهر رمضان فرصة جيدة للكثير من الناس من أجل التخلي عن بعض العادات السيئة مثل التدخين أو السيطرة على التوتر والغضب.

وبحسب تقارير نشرتها “المجلة الدولية لأبحاث الطب” فإن الصيام يحسن من الصحة النفسية للإنسان من خلال تحسين مستويات الإدراك لديه.

وأضافت أن الامتناع عن الطعام خلال ساعات يوم الصوم يعزز صحة الدماغ مما ينعكس بشكل إيجابي على طريقة التفكير.

عادات مضرة

ويرى أطباء الصحة النفسية أن التخلص من تلك العادات يعتمد على الشخص نفسه وعلى تصميمه الداخلي للإقلاع عن كل ما يضر صحته النفسية.

كما أشارت دراسات عدة إلى فائدة الصوم على الصحة النفسية، وهي فائدة تمت ملاحظتها ضمن أبحاث مختلفة أكدت على إمكانية اتخاذ قرارات عدة للتخلص من العادات السلبية قبل الشهر الفضيل لعل أبرزها التدخين.