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وصفته بالادعاء المفرط للحساسية والمضلل

الصين ترد على تقرير أمريكي يتهم رافعات الشحن بالتجسس

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
الصين ترد على تقرير أمريكي يتهم رافعات الشحن بالتجسس
المواطن - فريق التحرير

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اعترضت الصين، اليوم الاثنين، على تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية يتهم رافعات الشحن الصينية الصنع بأنها قد تكون أدوات تجسس محتملة.

أداة تجسس محتملة

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن البنتاغون يقول إن رافعات البضائع الصينية يحتمل أن تكون أدوات تجسس، وأشارت إلى أن الادعاء مفرط الحساسية، وسيضلل الجمهور الأمريكي.

وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون أبدوا الشعور بالقلق، من أن الرافعات الصينية العملاقة التي تعمل في موانئ أمريكية بأنحاء البلاد، بما في ذلك التي يستخدمها الجيش، يمكن أن تمنح بكين أداة تجسس محتملة مختبئة.

تقرير الاستخبارات الأمريكي

وتحتوي الرافعات على أجهزة استشعار متطورة، يمكنها تسجيل وتتبع مقصد الحاويات ووجهتها، مما يدفع مخاوف من أن الصين يمكن أن تلتقط معلومات حول شحن العتاد داخل أو خارج الولايات المتحدة لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.

وقال المسؤول الاستخباراتي الأمريكي السابق بيل إيفانينا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الرافعات يمكن أن توفر أيضًا خدمة عن بعد لطرف يتطلع إلى تعطيل تدفق البضائع.

وتابع إيفانينا: “يمكن أن تكون هذه الرافعات هواوي الجديدة”، في إشارة إلى شركة الاتصالات الصينية المحظورة في الولايات المتحدة، بعد تحذير من إمكانية استخدامها للتجسس على الأمريكيين.

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