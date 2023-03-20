الصين ترد على مذكرة اعتقال بوتين

علقت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكدت أنه ينبغي عليها اتخاذ موقف منصف.

دور الصين بمحادثات السلام

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم الوزارة للصحفيين في إفادة دورية، إن الصين ستواصل اتخاذ موقف موضوعي ومنصف في الأزمة الأوكرانية ولعب دور بناء في محادثات السلام.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة هي من تقدم أسلحة وذخائر لإشعال حرب أوكرانيا وليس الصين.

مذكرة اعتقال بوتين

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، أن العلاقات الروسية-الصينية في ذروتها، وأضاف: نتطلع بآمال كبيرة إلى المحادثات القادمة، في إشارة إلى زيارة الرئيس الصيني لروسيا الاثنين.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.

جريمة حرب

وقالت المحكمة في بيان سابق، إن بوتين مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان الأطفال ونقلهم غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.

كما أصدرت مذكرة باعتقال ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، بناءً على مزاعم مماثلة.

أطفال أوكرانيا

وقالت المحكمة إن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي، في إشارة إلى أطفال أوكرانيين.