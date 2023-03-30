الصين ترفض خوض حرب باردة جديدة

وقال رئيس وزراء الصين لي تشيانج، في منتدى بوآو الآسيوي، اليوم الخميس، إن بلاده ترفض خوض حرب باردة جديدة، وتعارض الانحياز أو تشكيل تحالفات معينة.

منع الفوضى في آسيا

ودعا إلى منع الصراع في آسيا، وقال “إن لتحقيق نجاح أكبر علينا منع الفوضى والصراعات في آسيا، وعلينا تعزيز رؤية الأمن الشامل ومواجهة العقوبات الأحادية”.

إلى ذلك، جدد معارضة بلاده لفرض عقوبات غربية على حلفائها التقليديين بما في ذلك روسيا وكوريا الشمالية وإيران، بحسب ما نقلت فرانس برس. وقال “نحن نصر على حل الخلافات والنزاعات بين الدول عبر الوسائل السلمية، ونعمل بشكل مشترك على حماية السلام والهدوء في العالم”.

لقاء رئيسة صندوق النقد

وكان لي التقى، أمس الأربعاء، رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال المنتدى، الذي يقدم نفسه على أنه رد من آسيا على الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لقادة العالم في دافوس.

يشار إلى أن العديد من الملفات تفاقم التوتر والخلافات بين بكين وبعض الدول الغربية في مقدمتها أمريكا، منها الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ عامه الثاني. ففيما قدمت الصين اقتراحاً لإرساء السلام وإطلاق الحوار بين الطرفين المتحاربين منذ 24 فبراير الماضي 2022، شككت واشنطن فيه معتبرة أنه يأتي حكماً لصالح موسكو، وليس ذا مصداقية.

ملف تايوان

كما يشكل ملف تايوان إحدى القضايا الإشكالية التي توتر العلاقات الصينية الأمريكية، فضلاً عن موضوع التجسس عبر التطبيقات والبالونات وغيرها، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والتنافس الاقتصادي وغيرها.