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من أبرز الوجوه المخضرمة بجيش التحرير الشعبي

الصين تعين وزيراً للدفاع على قائمة العقوبات الأمريكية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
الصين تعين وزيراً للدفاع على قائمة العقوبات الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المؤتمر الوطني الصيني، صباح اليوم الأحد، أن الجنرال لي شانغفو، تم تعيينه وزيرًا جديدًا للدفاع في الصين.

تاريخه العسكري

وانضم لي إلى اللجنة العسكرية المركزية في نفس الجلسة التي عقدها البرلمان، اليوم ليصبح أول عسكري في تلك اللجنة من قوة الدعم الاستراتيجي بالجيش، التي أنشئت عام 2015 لإعادة التركيز على الفضاء والحرب الإلكترونية.

إلا أن الوزير الجديد الذي يعتبر من أبرز الوجوه المخضرمة التي عملت على تحديث جيش التحرير الشعبي، مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية،منذ عام 2018.

شراء أسلحة روسية

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على لي حينها، بعد شراء أسلحة روسية، بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز Su-35 ونظام صواريخ أرض-جو من طراز S-400.

وكان لي تولى بعد تخرجه في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع، مناصب عدة في مركز Xichang لإطلاق الأقمار الصناعية.

كما أطلقت الصين خلال عمله في المركز بنجاح أول صاروخ مضاد للأقمار الصناعية. إلى ذلك عمل في إدارة التسليح العامة للجيش بين عامي 2013 و2015.

تصعيد التوتر

يشار إلى أن خطوة تعيينه وزيرًا للدفاع قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات المتوترة أصلاً بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبيرج”.

كما قد يشي صعود شانجفو إلى أعلى منصب عسكري في البلاد إلى تركيز بكين المتزايد على تكنولوجيا الدفاع الجوي والحروب الإلكترونية، لاسيما أنه يتمتع بخبرة في المجال الجوي.

وكانت العلاقات الأمريكية الصينية شهدت خلال الفترة الماضية تصعيداً كبيرًا لاسيما بعد أزمة بالونات التجسس التي انضمت إلى ملفات خلافية أخرى بين البلدين، أبرزها تايوان.

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