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الصين تهدد واشنطن بسبب زيارة رئيسة تايوان

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
الصين تهدد واشنطن بسبب زيارة رئيسة تايوان
المواطن - فريق التحرير

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هددت الصين، اليوم الأربعاء، واشنطن باتخاذ إجراءات مضادة حازمة، بعد تأكيد الاجتماع المزمع بين الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي خلال مرور تساي بالولايات المتحدة.

رد فعل مبالغ

وقالت رئيسة تايوان قبل توجهها إلى الولايات المتحدة: “لن نستسلم لأي ضغوط خارجية”.

وفي وقت سابق، حذرت الولايات المتحدة بكين من أي رد فعل مبالغ فيه على توقف لرئيسة تايوان تساي إنغ وين في نيويورك خلال توجهها إلى أمريكا الوسطى وفي لوس أنجلوس في طريق عودتها.

رفض للزيارة

من جهتها، شجبت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، زيارة تساي لحلفائها الدبلوماسيين في أميركا الوسطى، وطالبت بألا يلتقي بها أي مسؤول أميركي.

وأضافت: “نعارض ذلك بشدة وسنتخذ إجراءات مضادة حازمة. يتعين على الولايات المتحدة الامتناع عن ترتيب زيارات مع تساي إنغ ون وحتى الاتصال بمسؤولين أمريكيين”.

ضغط على تايوان

وتصاعد الضغط الدبلوماسي الصيني على تايوان مؤخرًا، حيث تحاول بكين تقليل الحلفاء الدبلوماسيين لتايبيه بينما ترسل طائرات مقاتلة للتحليق فوق الجزيرة بشكل شبه يومي.

وأقامت هندوراس علاقات دبلوماسية مع الصين هذا الشهر، تاركة لتايوان 13 بلدًا فقط يعترف بها كدولة ذات سيادة.

زيارة رئيسة تايوان

وقال مسؤول أمريكي كبير: “لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعل الصين تستخدم ذلك ذريعة لرد فعل مبالغ فيه أو لممارسة مزيد من الضغط على تايوان”.

وستتوجه رئيسة تايوان اعتبارًا من اليوم الأربعاء إلى غواتيمالا وبيليز في رحلة ستتوقف خلالها في الأراضي الأمريكية.

وتعتبر بكين جزيرة تايوان أرضًا صينية، لكنها لم تتمكن من توحيدها مع بقية أراضيها. وباسم مبدأ “صين واحدة” ترى بكين أنه يفترض ألا تقيم أي دولة علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في وقت واحد، وكانت قد عبرت عن معارضتها لأي مبادلات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة.

صين واحدة

وفي آب/أغسطس 2022، أثارت زيارة إلى تايوان قامت بها بمبادرة شخصية نانسي بيلوسي التي كانت حينذاك رئيسة لمجلس النواب الأمريكي، غضب بكين التي نظمت ردًا على هذه الخطوة مناورات عسكرية واسعة حول تايوان.

من جهتها، تعتبر واشنطن أن توقف الرئيسة التايوانية في الأراضي الأمريكية لا ينتهك بأي شكل سياسة الولايات المتحدة بشأن مبدأ “صين واحدة” وأنها مجرد ترانزيت حتى إذا التقت شخصيات. وشدد المسؤول الأمريكي على أن هذه زيارة خاصة وغير رسمية تحترم ممارسة طويلة الأمد.

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