الصين تهرب بعيدًا عن الدولار في خطوة جديدة

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خفضت الصين استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية وبلغت هذه الاستثمارات في يناير الماضي 859.4 مليار دولار، بحسب ما أظهرت أحدث بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت وزارة الخزانة إن الصين قلصت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في شهر يناير 2023 إلى 859.4 مليار دولار، بعد أن كانت في ديسمبر 2022 عند 867.1 مليار دولار.
وللمقارنة كانت استثمارات الصين في هذه السندات في يناير 2022 عند 1033.8 مليار دولار، وسجلت هذه الاستثمارات أعلى مستوى لها في نوفمبر 2013 حينها كانت عند 1316.7 مليار دولار.
ويعني ذلك أن الصين قلصت هذه الاستثمارات في يناير 2023 بنسبة 21% مقارنة بالذروة في نوفمبر 2013 (1316.7 مليار دولار).
وتحتل الصين المرتبة الثانية في قائمة كبار حاملي سندات وأذون الخزانة الأمريكية، فيما تأتي اليابان في المرتبة الأولى باستثمارات عند 1104.4 مليار دولار (يناير 2023).