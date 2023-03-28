Icon

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية Icon حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات Icon وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية

الصين تهرب بعيدًا عن الدولار في خطوة جديدة

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
الصين تهرب بعيدًا عن الدولار في خطوة جديدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خفضت الصين استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية وبلغت هذه الاستثمارات في يناير الماضي 859.4 مليار دولار، بحسب ما أظهرت أحدث بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية.

تقليص الاستثمارات 21%

وقالت وزارة الخزانة إن الصين قلصت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في شهر يناير 2023 إلى 859.4 مليار دولار، بعد أن كانت في ديسمبر 2022 عند 867.1 مليار دولار.

الصين تهرب بعيدًا عن الدولار في خطوة جديدة

وللمقارنة كانت استثمارات الصين في هذه السندات في يناير 2022 عند 1033.8 مليار دولار، وسجلت هذه الاستثمارات أعلى مستوى لها في نوفمبر 2013 حينها كانت عند 1316.7 مليار دولار.

ويعني ذلك أن الصين قلصت هذه الاستثمارات في يناير 2023 بنسبة 21% مقارنة بالذروة في نوفمبر 2013 (1316.7 مليار دولار).

الصين تحتل المرتبة الثانية في قائمة الكبار

وتحتل الصين المرتبة الثانية في قائمة كبار حاملي سندات وأذون الخزانة الأمريكية، فيما تأتي اليابان في المرتبة الأولى باستثمارات عند 1104.4 مليار دولار (يناير 2023).

الصين تهرب بعيدًا عن الدولار في خطوة جديدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم